ОАСК заблокировал проведение конкурса на главу САП
Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, он отменил порядок работы Конкурсной комиссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда.
Сообщается, что сегодня суд завершил рассмотрение дела о законности порядка работы Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие должностей в САП.
"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены порядка работы Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей", - говорится в сообщении.
Решение суда мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве с июля 2015 года Конкурсная комиссия была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия бы передавались.
Таким образом, суд констатировал пробел в законодательстве в отношении того, кто именно уполномочен определять порядок проведения конкурса на должности в САП.
Кроме того, согласно Конституции, органы власти и должностные лица обязаны действовать только на основании законов. А суд пришел к выводу об отсутствии соответствующих полномочий у Конкурсной комиссии и о том, что порядок работы был принят противоправно.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрали до кона 2021.
Конкурс на главу САП должен был возобновиться в конце октября.