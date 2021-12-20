ОАСК заблокировал проведение конкурса на главу САП

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В частности, он отменил порядок работы Конкурсной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт суда .

Сообщается, что сегодня суд завершил рассмотрение дела о законности порядка работы Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие должностей в САП.

"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены порядка работы Конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей", - говорится в сообщении.

Решение суда мотивировано тем, что в связи с изменениями в законодательстве с июля 2015 года Конкурсная комиссия была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия бы передавались.

Таким образом, суд констатировал пробел в законодательстве в отношении того, кто именно уполномочен определять порядок проведения конкурса на должности в САП.

Кроме того, согласно Конституции, органы власти и должностные лица обязаны действовать только на основании законов. А суд пришел к выводу об отсутствии соответствующих полномочий у Конкурсной комиссии и о том, что порядок работы был принят противоправно.