США висловили розчарування невдачею з виборами глави САП

"Посольство США розчароване невдачею з призначенням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Переможець вже визначений - залишилося тільки затвердити результати конкурсу", - сказав Лангенкемп.

Дипломат наголосив, що нездатність конкурсної комісії затвердити остаточне рішення викликає глибоке розчарування. За його словами, протягом 9,5-годинного засідання було досягнуто значного прогресу і залишалося лише затвердити переможців.

"Але п'ять із шести депутатів, призначених Радою, відмовилися завершити цю процедуру. Зрозуміло, хто переможець. Не було вагомих причин, щоб не підписувати рішення про те, хто переміг", - додав Лангенкемп.

Він зазначив, що український народ абсолютно ясно дав зрозуміти, що країні потрібна сильна, незалежна САП для боротьби з корупцією. За його словами, затримка із вибором голови САП означає, що українцям доведеться знову почекати. При цьому дипломат висловив упевненість, що ті, хто підтримує прозорий результат виборів, зрештою виграють цю боротьбу.

"Український народ знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну. Вони доведуть це і в цьому випадку - і Сполучені Штати їх підтримують", - резюмував Лангенкемп.