США выразили разочарование неудачей с выборами главы САП
Посольство США в Украине выразило разочарование неудачей с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Дипломаты подчеркнули, что победитель конкурса уже определен и осталось утвердить его результаты.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп.
"Посольство США разочаровано неудачей с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Победитель уже определен - осталось только утвердить результаты конкурса", - сказал Лангенкемп.
Дипломат подчеркнул, что неспособность конкурсной комиссии утвердить окончательное решение вызывает глубокое разочарование. По его словам, в течение 9,5-часового заседания был достигнут значительный прогресс и оставалось только утвердить победителей.
"Но пять из шести депутатов, назначенных Радой, отказались завершить эту процедуру. Понятно, кто победитель. Не было веских причин, чтобы не подписывать решение о том, кто победил", - добавил Лангенкемп.
Он отметил, что украинский народ абсолютно ясно дал понять, что стране нужна сильная, независимая САП для борьбы с коррупцией. По его словам, задержка с выбором главы САП означает, что украинцам придется снова подождать. При этом дипломат выразил уверенность, что те, кто поддерживает прозрачный исход выборов в конечном итоге выиграют эту борьбу.
"Украинский народ снова и снова доказывал, что он сильнее тех интересов, которые пытаются сдержать Украину. Они докажут это и в этом случае - и Соединенные Штаты их поддерживают", - резюмировал Лангенкемп.
Напомним, вчера, 22 декабря, разочарование срывом избрания главы САП выразили послы стран "Большой семерки" (G7).
Отметим, 21 декабря, комиссия по избранию главы САП не смогла набрать достаточное количество голосов за одного из кандидатов - против проголосовали почти все члены, избранные Верховной радой.
Как сообщало РБК-Украина, 20 декабря Окружной административный суд Киева заблокировал проведение конкурса на пост главы САП. В Офисе президента назвали это решение неокончательным и намерены его проанализировать.