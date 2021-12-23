США висловили розчарування невдачею з виборами глави САП
Посольство США в Україні висловило розчарування невдачею з призначенням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Дипломати підкреслили, що переможець конкурсу вже визначений і залишилося затвердити його результати.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник посольства США в Україні Деніел Лангенкемп.
"Посольство США розчароване невдачею з призначенням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Переможець вже визначений - залишилося тільки затвердити результати конкурсу", - сказав Лангенкемп.
Дипломат наголосив, що нездатність конкурсної комісії затвердити остаточне рішення викликає глибоке розчарування. За його словами, протягом 9,5-годинного засідання було досягнуто значного прогресу і залишалося лише затвердити переможців.
"Але п'ять із шести депутатів, призначених Радою, відмовилися завершити цю процедуру. Зрозуміло, хто переможець. Не було вагомих причин, щоб не підписувати рішення про те, хто переміг", - додав Лангенкемп.
Він зазначив, що український народ абсолютно ясно дав зрозуміти, що країні потрібна сильна, незалежна САП для боротьби з корупцією. За його словами, затримка із вибором голови САП означає, що українцям доведеться знову почекати. При цьому дипломат висловив упевненість, що ті, хто підтримує прозорий результат виборів, зрештою виграють цю боротьбу.
"Український народ знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну. Вони доведуть це і в цьому випадку - і Сполучені Штати їх підтримують", - резюмував Лангенкемп.
Нагадаємо, вчора, 22 грудня, розчарування зривом обрання глави САП висловили посли країн "Великої сімки" (G7).
Зазначимо, 21 грудня, комісія з обрання голови САП не змогла набрати достатню кількість голосів за одного з кандидатів - проти проголосували майже всі члени, обрані Верховною радою.
Як повідомляло РБК-Україна, 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва заблокував проведення конкурсу на посаду голови САП. В Офісі президента назвав це рішення незакінченим і мають намір його проаналізувати.