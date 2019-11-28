США выразили поддержку Украине перед "нормандскими переговорами"

Иллюстративное фото (cnet.com)

США привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по Минским соглашениям

США выразили полную поддержку мирным инициативам Киева перед запланированным на декабрь саммитом в "нормандском формате". Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, опубликованном 27 ноября, сообщает РБК-Украина.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года", - сказала она.

По ее словам, США привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по минским соглашениям и начала процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

" В последние недели президент Украины Зеленский предпринял разумные, но трудные шаги к миру и реформам, которые включают: дипломатическое участие в продвижении мирного процесса; дальнейшее разъединение вдоль линии соприкосновения; укрепление верховенства закона; создание более здорового инвестиционного климата; и оптимизация оборонного сектора Украины", - заявила Ортэгус .

По ее словам, США поддерживают Украину в процессе мирных переговоров.

Напомним, на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом. Как отмечается, лидеры стран подпишут итоговый документ, который "носит концептуальный характер". "Документ будет своего рода "дорожной картой". Сообщается, что проект закрепляет "формулу Штайнмайера" как основополагающую концепцию политического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита "нормандской четверки" в Париже могут провести отдельную встречу.