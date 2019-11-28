США висловили підтримку Україні перед "нормандськими переговорами"

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США віддані співпраці з союзниками і партнерами для збереження тиску на Росію з метою змусити її виконувати зобов'язання Мінськими угодами

США висловили повну підтримку мирним ініціативам Києва перед запланованим на грудень саміту "нормандському форматі". Про це йдеться в заяві голови прес-служби Держдепартаменту Морган Ортэгус, опублікованому 27 листопада, повідомляє РБК-Україна.

"Сполучені Штати підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету й територіальный цілісності України напередодні саміту в "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня за участі України, Франції, Німеччини й Росії - першого з 2016 року", - сказала вона.

За її словами, США віддані співпраці з союзниками і партнерами для збереження тиску на Росію з метою змусити її виконувати зобов'язання за мінськими угодами і почала процес мирного відновлення повного суверенітету України над Донбасом.

" В останні тижні президент України Зеленський зробив розумні, але важкі кроки до миру і реформ, які включають: дипломатичну участь у просуванні мирного процесу; подальше розведення уздовж лінії зіткнення; зміцнення верховенства закону; створення здорового інвестиційного клімату; і оптимізацію оборонного сектору України", - заявила Ортэгус

За її словами, США підтримують Україну в процесі мирних переговорів.

Нагадаємо, на нормандської зустрічі в Парижі закріплять "формулу Штайнмаєра" та обговорять обмін полоненими між Києвом і Донбасом. Як зазначається, лідери країн підпишуть підсумковий документ, який "носить концептуальний характер". "Документ буде свого роду "дорожньою картою". Повідомляється, що проект закріплює "формулу Штайнмаєра" як основоположну концепцію політичного врегулювання конфлікту.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі можуть провести окрему зустріч.