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Из США вылетел спецрейс с украинцами

Новости » Общество     04.06.2020 - 08:23
Из США вылетел спецрейс с украинцами
Фото: самолет для эвакуации украинцев (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Домой вернутся еще 253 украинца

Из США в Киев вылетел спецрейс с украинцами. Домой вернутся еще 253 украинца.

Об этом сообщила прес-служба посольства Украины в США в Facebook.

Таким образом, самолет вылетел 4 июня.

"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", - говорится в сообщении.

Отметим, за минувшие сутки в США зафиксировали 20 578 случаев коронавируса. В общем там 1,89 млн инфицированных, из которых 426 тысяч выздоровели и 109 тысяч умерли. Соединенные Штаты сейчас являются эпицентром пандемии.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал 33 новых спецрейса в Украину.

Добавим, очередной специальный авиарейс эвакуировал из Франции в Украину еще 170 граждан.

Также из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой.

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Автор: Анастасия Рокитна

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