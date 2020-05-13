ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину из Турции эвакуированы еще более 100 граждан

Новости » Общество     13.05.2020 - 02:58
В Украину из Турции эвакуированы еще более 100 граждан
Фото: украинцы в стамбульском аэропорту (facebook.com/CGUinIstanbul)

Самолет отправился из Стамбула в Киев в ночь на 13 мая

Из Стамбула (Турция) в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту для их эвакуации домой. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Отмечается что также спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines отправились 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.

"Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции", - добавили в генконсульстве.

Уточнятся, что вместе с хозяевами на борту самолета находятся трое собак.

Фото: украинцы в стамбульском аэропорту (facebook.com/CGUinIstanbul)

Напомним, за прошедшие сутки в Украину прибыли четыре эвакуационных рейса с 600 украинцами на борту. Самолеты приняли в аэропорту "Борисполь" из Баку (Азербайджан), Лондона (Великобритания), Рим (Италии) и Тель-Авива (Израиль).

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а граждане смогут выбрать, каким образом будут проходить обсервацию. Те, у кого есть смартфоны, смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения "Действий дома".

Теги Новости Украины эвакуацияСтамбулграждане Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь