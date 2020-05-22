Из Франции в Украину эвакуировали еще 170 граждан

Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Самолет МАУ отправился из Парижа

Очередной специальный авиарейс эвакуировал из Франции в Украину еще 170 граждан. Рейс Париж-Киев выполнила компания "Международные авиалинии Украины".

Как передает РБК-Украина, об этом сообщается на Facebook-странице консульсько-правового отдела Посольства Украины во Франции.

Самолет отправился из парижского аэропорта 21 мая. Всего, по данным ведомства, благодаря работе консулов украинского посольства были подготовлены 17 таких рейсов.

"Всего с начала эпидемии COVID19 спецрейсами SkyUp Airlines и Fly UIA из Франции в Украину вернулись 4194 украинца", - резюмировали в дипломатическом учреждении.

Фото: спецрейс Париж-Киев (facebook/serviceconsulaireukraineenfrance)

Напомним, 15 мая из Соединенных Штатов в Киев самолет эвакуировал 72 граждан Украины. Они отправлялись из Нью-Йорка.

Добавим, что в условиях ослабления карантина планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Автор: Виталия Мазур