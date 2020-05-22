ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из Франции в Украину эвакуировали еще 170 граждан

Новости » Общество     22.05.2020 - 02:08
Из Франции в Украину эвакуировали еще 170 граждан
Фото: самолет МАУ (flyuia.com)

Самолет МАУ отправился из Парижа

Очередной специальный авиарейс эвакуировал из Франции в Украину еще 170 граждан. Рейс Париж-Киев выполнила компания "Международные авиалинии Украины".

Как передает РБК-Украина, об этом сообщается на Facebook-странице консульсько-правового отдела Посольства Украины во Франции.

Самолет отправился из парижского аэропорта 21 мая. Всего, по данным ведомства, благодаря работе консулов украинского посольства были подготовлены 17 таких рейсов.

"Всего с начала эпидемии COVID19 спецрейсами SkyUp Airlines и Fly UIA из Франции в Украину вернулись 4194 украинца", - резюмировали в дипломатическом учреждении.

Из Франции в Украину эвакуировали еще 170 граждан

Фото: спецрейс Париж-Киев (facebook/serviceconsulaireukraineenfrance)

Напомним, 15 мая из Соединенных Штатов в Киев самолет эвакуировал 72 граждан Украины. Они отправлялись из Нью-Йорка.

Добавим, что в условиях ослабления карантина планах возобновить авиасообщение с Украиной уже сообщили в четырех авиакомпаниях. В частности, даты рейсов уже назначили в Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Wizz Air.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Международные авиалинии УкраиныФранцияэвакуация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь