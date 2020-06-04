Зі США вилетів спецрейс з українцями

Фото: літак для евакуації українців (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Додому повернуться ще 253 українці

З США до Києва вилетів спецрейс з українцями. Додому повернуться ще 253 українці.

Про це повідомила прес-служба посольства України в США у Facebook.

Таким чином, літак вилетів 4 червня.

"Продовжуємо організовувати спеціальні рейси для повернення громадян зі США в Україну. З Нью-Йорка до Києва повертається ще 253 пасажири", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за минулу добу в США зафіксували 20 578 випадків коронавірусу. Загалом там 1,89 млн інфікованих, з яких 426 тисяч одужали і 109 тисяч померли. Сполучені Штати наразі є епіцентром пандемії.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував 33 нових спецрейси в Україну.

Додамо, черговий спеціальний авіарейс евакуював із Франції до України ще 170 громадян.

Також зі Стамбула (Туреччина) до Києва вирушив літак зі 109 громадянами України на борту для їх евакуації додому.

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Автор: Анастасия Рокитна