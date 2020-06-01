В МИУ анонсировали 33 новых спецрейса в Украину

Фото: самолет (Pixabаy)

На сайтах авиакомпаний можно купить билеты на эти рейсы

В понедельник, 1 июня, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал 33 новых спецрейса в Украину. Этими рейсами из-за границы эвакуируют украинцев до возобновления регулярного авиасообщения.

Об этом Криклий написал в своем Telegram-канале.

В список анонсированных рейсов попали такие города: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авив, Лондон, Берлин, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Хельсинки, Аликанте, Неаполь, Стамбул, София, Гамбург, Дубай, Рим, Ереван, Вена, Дели, Париж, Майами, Амман, Шарм-эль-Шейх, Стокгольм, Вильнюс, Оман, Эр-Рияд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Министр добавил, что на сайтах авиакомпаний можно найти билеты или информацию об этих рейсах.

Фото: дата, время и авиакомпании, которые будут осуществлять эти рейсы (t.me/vladyslavkryklii)

Напомним, 16 июня восстанавливаются регулярные рейсы из Международного аэропорта "Киев".

Ранее Криклий заявлял, что в Украине с 15 июня возобновят международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Он также сказал, что внутреннее регулярное авиасообщение может быть возобновлено и ранее указанной даты.

Криклий также обещал в течение недели предоставить информацию о возобновлении авиасообщения по наиболее популярным туристическим направлениям для украинцев. Речь идет о Турции, Греции, Кипре и Грузии.

Министр также заверил, что цены на авиабилеты не должны возрасти.

Отметим, сегодня Украина перешла на третий этап ослабление карантина.

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Автор: Максим Зайченко