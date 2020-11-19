США выделят Украине 4 млн долларов на Морскую охрану

Фото: посольство США в Украине (РБК-Украина)

Соединенные Штаты Америки помогут Украине в развитии Морской охраны в Мариуполе и Бердянске. Вашингтон выделит на украинскую Морскую охрану 4 млн долларов.

Об этом сообщило посольство США в Украине на своей странице в Twitter.

Средства выделят через программу экспортного контроля и безопасности границ.

"Новое оборудование поможет Морской охране круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море", - пояснили в дипломатическом представительстве.

Напомним, в июле 2020 года американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США положительно относятся к увеличению военной помощи Украине. Вашингтон поддерживает увеличение поставок Украине летального вооружения.

В тот же месяц США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудование к ним. Эти катера предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий.

Кроме того, в конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Ракеты передали в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года.