ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США виділять Україні 4 млн доларів на Морську охорону

Київ, Четвер 19 листопада 2020 17:21
США виділять Україні 4 млн доларів на Морську охорону
Фото: посольство США в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні в розвитку Морської охорони в Маріуполі та Бердянську. Вашингтон виділить на українську Морську охорону 4 млн доларів.

Про це повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці у Twitter.

Кошти виділять через програму з експортного контролю та безпеки кордонів.

"Нове обладнання допоможе Морській охороні цілодобово стримувати й реагувати на агресію в Азовському морі", - пояснили в дипломатичному представництві.

Нагадаємо, у липні 2020 року американський держсекретар Майк Помпео заявив, що США позитивно ставляться до збільшення військової допомоги Україні. Вашингтон підтримує збільшення постачання Україні летального озброєння.

Того ж місяця США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та обладнання до них. Ці катери призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Крім того, наприкінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Ракети передали в рамках контракту, підписаного в грудні 2019 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати Америкиохранапомощь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся