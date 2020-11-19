США виділять Україні 4 млн доларів на Морську охорону

Фото: посольство США в Україні (РБК-Україна)

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні в розвитку Морської охорони в Маріуполі та Бердянську. Вашингтон виділить на українську Морську охорону 4 млн доларів.

Про це повідомило посольство США в Україні на своїй сторінці у Twitter.

Кошти виділять через програму з експортного контролю та безпеки кордонів.

"Нове обладнання допоможе Морській охороні цілодобово стримувати й реагувати на агресію в Азовському морі", - пояснили в дипломатичному представництві.

Нагадаємо, у липні 2020 року американський держсекретар Майк Помпео заявив, що США позитивно ставляться до збільшення військової допомоги Україні. Вашингтон підтримує збільшення постачання Україні летального озброєння.

Того ж місяця США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та обладнання до них. Ці катери призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Крім того, наприкінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Ракети передали в рамках контракту, підписаного в грудні 2019 року.