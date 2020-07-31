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США поддерживают увеличение военной помощи Украине, - Помпео

США, Пятница 31 июля 2020 05:44
США поддерживают увеличение военной помощи Украине, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Помпео подчеркнул, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в мире

Администрация Дональда Трампа положительно относится к увеличению поставок Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Такое решение приняли обе палаты Конгресса США.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете Сената по вопросам международных отношений, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи", - отметил госсекретарь в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана о позиции правительства относительно увеличения расходов для обеспечения Украины летальным оружием.

Глава Госдепартамента отметил, что действующая администрация выпустила Крымскую декларацию, обеспечила Украину летальным оружием, ввела санкции против "более 360 российских субъектов".

Помпео также подчеркнул, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в мире.

"Россия - это авторитарная дестабилизирующая сила, которая действует в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей", - отметил он.

Также Помпео подтвердил, что действующая администрация США настроена сделать все, чтобы обезопасить Европу от рисков, которые несет строительство газопровода "Северный поток-2".

"Мы хотим, чтобы Европа имела безопасные, стабильные и диверсифицированные возможности в энергетической сфере", - сказал он.

По его словам, Европе нужны действительно надежные источники энергоснабжения, которые нельзя будет перекрыть по желанию России.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" в этом плане является опасным. Мы сделаем все возможное, чтобы этот газопровод не угрожал Европе", - заявил Помпео.

Напомним, Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год с санкциями против "Северного потока-2".

Ранее свою версию оборонного бюджета одобрила Палата представителей, в их версии прописаны новые санкционные меры против российского газопровода "Северный поток-2".

В июле Дания разрешила использовать специальные суда для прокладки "Северного потока-2" и разблокировала его дальнейшее строительство.

Отметим, в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия полностью прекратит транзит газа через Украину.

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