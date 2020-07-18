США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По его словам, это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в морях

США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Они предназначены для патрулирования прибережных территорий.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это повысит способности, поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях", - отметил Кулеба.

Он добавил, что шесть из них уже готовят к переправке в Украину в рамках помощи. Остальные Украина может купить за счет оборонного бюджета.

"Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета", - сообщил министр.

Кулеба также отметил, что эта сделка поможет Украине развить современные и совместимые с НАТО вооруженные силы.

"Этот важный шаг свидетельствует о растущем доверии между США и Украиной. Эта поддержка, вместе с реформой сектора безопасности и оборонной промышленности, поможет Украине развить современные, совместимые с НАТО вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии", - резюмировал глава МИД.

Напомнив, в конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin по контракту, который подписали в декабре 2019 года.

Также РБК-Украина писало, что Эстония отправила Украине несколько тысяч пистолетов для усиления обороноспособности.