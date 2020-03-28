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США выделят Украине 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Политика     28.03.2020 - 03:19
США выделят Украине 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/poroshenko)

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в США.

Отмечается, что оказанная помощь будет направляться на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.

США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что 27 марта президент США Дональд Трамп подписал закон (CARES Act), который предусматривает оказание помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз обещает поддержать Украину в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, заверили в кредитной поддержке малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса, а также в поддержании системы здравохранения: усиление координации на межгосударственном уровне, поддержка больниц "первой линии" защиты, которые борются с пандемией.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. Переболеть коронавирусом может до 22 миллионов украинцев
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