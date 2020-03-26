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ЕС обещает поддержать Украину в борьбе с COVID-19

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 21:05
ЕС обещает поддержать Украину в борьбе с COVID-19
Иллюстративное фото (csamir.com)

ЕС пообещал помочь Украине в поддержке системы здравоохранения

Европейский Союз обещает поддержать Украину в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

ЕС пообещал помочь Украине в:

  1. поддержке системы здравоохранения: усилении координации на межгосударственном уровне, поддержка больниц "первой линии" защиты, которые борются с пандемией и тому подобное;
  2. поддержке в решении социальных вопросов: помощь пожилым людям, онлайн образование, уход за детьми;
  3. кредитной поддержке малого и среднего бизнеса для быстрого выхода из кризиса.

Отметим, что министр Олег Немчинов 26 марта провел по видеосвязи рабочую встречу с представителями ЕС - руководителем Группы поддержки Украины при Еврокомиссии Питером Вагнером и послом ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Отметим, по последним официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 26 марта, в Украине подтверждены 156 случаев коронавируса. Из них 5 - летальные.

Напомним, в мире коронавирусом заболели более 500 тысяч человек, более 23 тысяч умерли. Согласно представленным данным, по состоянию на 19:15 26 марта, количество инфицированных COVID-19 в мире составляет 509 678 человек. Умерли 23 009 человек. При этом выздоровели 122 227 пациентов.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения призвали страны к агрессивным мерам в борьбе с коронавирусом. Как считают в ВОЗ, мер по самоизоляции граждан недостаточно, чтобы победить коронавирус COVID-19.

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