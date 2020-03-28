США виділять Україні 1,2 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

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США почнуть виділяти гроші обраним іноземним країнам з 3 квітня

Сполучені Штати Америки (США) виділяють Україні медичну та гуманітарну допомогу у розмірі понад 1,2 млн доларів для протидії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в США.

Зазначається, що надана допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID19.

США почнуть виділяти гроші обраним іноземним країнам з 3 квітня.

"Україна високо цінує підтримку та допомогу влади США у сфері охорони здоров‘я та боротьби з пандемією", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 27 березня президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act), що передбачає надання допомоги американській економіці на рекордну суму в 2,2 трлн доларів.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз обіцяє підтримати Україну в боротьбі з пандемією коронавіруса COVID-19. Зокрема, запевнили у кредитній підтримці малого та середнього бізнесу для швидкого виходу з кризи, а також у підтримці системи охорони здоров'я: посилення координації на міждержавному рівні, підтримка лікарень "першої лінії" захисту, які борються з пандемією.