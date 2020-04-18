США выделит 3 млрд долларов на закупки питания для бедных из-за коронавируса

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

При этом 16 миллиардов долларов выделят фермерам для преодоления последствий коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о программе помощи на 19 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда пойдут на продукты для наиболее пострадавшей от коронавируса части населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Также предусматривается помощь в размере 16 млрд долларов американским фермерам, чтобы справиться с воздействием коронавируса.

"Министерство сельского хозяйства США сотрудничает с региональными и местными дистрибьюторами, чтобы приобрести 3 миллиарда долларов таких сельскохозяйственных товаров, которые будут распределены среди продовольственных банков, церквей и групп помощи, поскольку миллионы американцев сталкиваются с безработицей, а большая часть экономики закрыта", - говорится в сообщении.

Напомним, в США число заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч. Умерли уже почти 37 тыс. человек.

Ранее президент США Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней.

Также РБК-Украина писало, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19.