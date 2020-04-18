ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США выделит 3 млрд долларов на закупки питания для бедных из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 08:20
США выделит 3 млрд долларов на закупки питания для бедных из-за коронавируса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

При этом 16 миллиардов долларов выделят фермерам для преодоления последствий коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о программе помощи на 19 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда пойдут на продукты для наиболее пострадавшей от коронавируса части населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Также предусматривается помощь в размере 16 млрд долларов американским фермерам, чтобы справиться с воздействием коронавируса.

"Министерство сельского хозяйства США сотрудничает с региональными и местными дистрибьюторами, чтобы приобрести 3 миллиарда долларов таких сельскохозяйственных товаров, которые будут распределены среди продовольственных банков, церквей и групп помощи, поскольку миллионы американцев сталкиваются с безработицей, а большая часть экономики закрыта", - говорится в сообщении.

Напомним, в США число заболевших коронавирусом превысило 700 тысяч. Умерли уже почти 37 тыс. человек.

Ранее президент США Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней.

Также РБК-Украина писало, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19.

Гутерриш призвал создать коалицию для разработки вакцины от коронавируса В США число заболевших коронавирусом превысило 700 тыс.
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
News
On Top