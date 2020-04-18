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В США число заболевших коронавирусом превысило 700 тыс.

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 06:42
В США число заболевших коронавирусом превысило 700 тыс.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умерли уже почти 37 тыс. человек

В Соединенных Штатах Америки число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 уже более 700 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который публикует статистику о пандемии в реальном времени.

Так, по состоянию на утро 18 апреля, в стране зарегистрировали 701 475 случев заболевания. Умерли 36 997 человек, более 58 тыс. пациентов выздоровели.

Больше всего смертей в Нью-Йорк, где умерли более 13 тыс. человек. В округе Нассо из одноименного штата и в округе Уэйн (Мичиган) умерли более 1 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней.

РБК-Украина писало, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19.

Напомним, по последним данным, в мире число смертей от коронавируса превысило 150 тыс. человек.

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