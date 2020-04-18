США виділить 3 млрд доларів на закупівлю харчування для бідних через коронавірус

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

При цьому 16 мільярдів доларів виділять фермерам для подолання наслідків коронавірусу

Президент США Дональд Трамп оголосив про програму допомоги на 19 мільярдів доларів, з яких 3 мільярди підуть на продукти для найбільш постраждалої від коронавірусу частини населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Також передбачається допомога в розмірі 16 млрд доларів американським фермерам, щоб впоратися з впливом коронавірусу.

"Міністерство сільського господарства США співпрацює з регіональними та місцевими дистриб'юторами, щоб придбати 3 мільярди доларів таких сільськогосподарських товарів, які будуть розподілені серед продовольчих банків, церков і груп допомоги, оскільки мільйони американців стикаються з безробіттям, а велика частина економіки закрита", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в США число хворих коронавірусів перевищило 700 тисяч. Померли вже майже 37 тис. Осіб.

Раніше президент США Трамп заявив, що епідемія коронавірусу в США імовірно забере 60-65 тисяч життів.

Також РБК-Україна писало, що восени 2020 року в Сполучених Штатах Америки може повторитися епідемія коронавірусу COVID-19.