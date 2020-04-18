Трамп: от коронавируса умрут около 60 тыс. американцев

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее Трамп ожидал 240 тыс. смертей в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно унесет 60-65 тысяч жизней. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как известно, ранее президент США предполагал, что от коронавируса умрут 240 тыс. американцев, а потом ожидал 100 тыс. смертей.

Отмечается, что Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов. Из них 16 млрд будут направлены на прямые выплаты сельхозпроизводителям, 3 млрд - на закупку их продукции: овощей, фруктов, молока и мяса.

В последние недели многие американские фермеры были вынуждены уничтожать произведенные ими продукты из-за отсутствия спроса, вызванного эпидемией. Несколько мясокомбинатов остановили производство из-за вспышек коронавирусной инфекции среди сотрудников.

По состоянию на утро 18 апреля, от коронавируса в США умерли 37 тыс. человек.

Ранее Трамп заявлял, что осенью 2020 года в Соединенных Штатах Америки может повториться эпидемия коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее Трамп представил план поэтапного снятия карантина в стране, введенного из-за распространения коронавируса.