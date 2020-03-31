США выделили Украине гумпомощь на 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Для преодоления распространения коронавируса США предоставили Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью в 1,2 млн долларов. Об этом сообщает Агентство США по международному развитию USAID.

Как сообщается, правительство США выделило медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью в 1,2 млн, которая будет предоставляться через USAID Global Health, а также OFDA.

"Правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны", - говорится в сообщении.

Такое финансирование поможет минимизировать риск дальнейшей передачи вируса в медицинских учреждениях, укрепит механизмы лечения, а лабораторная сеть сможет подготовиться к масштабному тестированию населения на выявление вируса. Также такая помощь поможет подготовке группам быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты заболевших.

Напомним, Европейский союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Евросоюз приветствует предупредительные меры, предпринимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19.

Также в Украине для обсервации граждан, которые возвращаются из-за пандемии коронавируса, подготовили 61 объект.