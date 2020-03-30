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ЕС выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 16:01
ЕС выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото (csamir.com)

Общее финансирование ЕС для стран "Восточного партнерства" составляет 140 млн евро

Европейский союз выделит Украине 80 млн евро на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство ЕС в Украине.

Отмечается, что Евросоюз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19

"Украина, которая продолжает страдать от российской агрессии и незаконной аннексии Крыма и Севастополя, также подверглась негативному влиянию пандемии во всех сферах жизнедеятельности. Евросоюз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что ЕС продолжит поддерживать Украину, чтобы облегчить влияние кризиса на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику, а также ЕС готовит комплекс мер помощи для отдельных стран-партнеров и региона восточного соседства.

Первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро.

Кроме того, общее финансирование ЕС для стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина) составляет 140 млн евро, значительная часть которых предназначена Украине.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.

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