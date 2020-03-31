США виділили Україні гумдопомогу на 1,2 млн доларів для боротьби з коронавірусом

Для подолання поширення коронавірусу, США надав Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю в 1,2 мільйона доларів. Про це повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Як повідомляється, уряд США виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю в 1,2 млн, яка надаватиметься через USAID Global Health та OFDA.

"Уряд США виділив Україні медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн. доларів, аби обмежити розповсюдження COVID-19 на території країни", - йдеться у повідомленні.

Таке фінансування допоможе мінімізувати ризик подальшого передання вірусу в медичних закладах, зміцнить механізми лікування, а лабораторна мережа зможе підготуватись до масштабного тестування населення на виявлення вірусу. Також така допомога допоможе підготовці групам швидкого реагування, які розглядатимуть випадки захворювання та відстежуватимуть контакти хворих.

Нагадаємо, Європейський союз виділить Україні 80 млн євро на боротьбу з коронавірусом.Євросоюз вітає попереджувальні заходи, що вживаються українським урядом у відповідь на поширення COVID-19.

Також, в Україні для обсервації громадян, які повертаються через пандемію коронавірусу, підготували 61 об'єкт.