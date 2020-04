США выделили 9,5 млрд долларов для поддержки авиационной отрасли

Министерство финансов США заявило, что выделило 9,5 млрд долларов дополнительных средств для программы поддержки заработной платы авиаперевозчикам США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В целом правительство выделило грантовые средства 10 крупным авиакомпаниям и 83 мелким перевозчикам.

Чтобы получить правительственный грант авиакомпании не должны сокращать оплату или работу до 30 сентября. Также им запрещается выкупать акции или выплачивать дивиденды.

Четыре крупнейших американских авиаперевозчики получат в общей сложности 19,2 млрд долларов с 25 млрд долларов - American Airlines Group Inc. (AAL.O), Delta Air Lines Inc (DAL.N), United Airlines Holdings Inc. (UAL.O) и Southwest Airlines Co. (LUV.N).

Департамент все еще рассматривает вопрос о том, как выделить 4 миллиарда долларов в виде грантов для грузовых перевозчиков и 3 миллиарда долларов для подрядчиков в аэропортах, таких как организации общественного питания.

Авиакомпаниям может потребоваться больше денег, поскольку спрос на авиаперевозки в США упал на 95% и не показывает никаких признаков улучшения.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки рассматривает май как период для постепенного запуска экономики страны после карантина введенного из-за коронавируса COVID-19.

Ранее The Washington Post писала, что США в этом году ожидает дефицит бюджета в размере 4 трлн долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса.