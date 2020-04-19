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США в этом году ожидает дефицит бюджета в 4 трлн долларов, - WP

Новости » Экономика     19.04.2020 - 12:30
США в этом году ожидает дефицит бюджета в 4 трлн долларов, - WP
Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Это наибольший дефицит бюджета с 1945 года

Соединенные Штаты Америки в этом году будут иметь дефицит бюджета в размере 4 триллионов долларов, поскольку правительство и корпорации берут триллионы долларов долга, чтобы компенсировать экономический ущерб от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как сообщается, в этом году федеральное правительство США планирует потратить почти на 4 триллиона долларов больше, чем собирается в доходах. Таким образом дефицит бюджета будет примерно в два раза больше, чем в любом другом году с 1945 года.

"Бизнес заимствования также ставят рекорды. Гигантские корпорации, такие как ExxonMobil и Walgreens, которые в течение последнего десятилетия накапливали долги, теперь исчерпывают свои кредитные линии и привлекают держателей облигаций для получения еще большего количества денег", - говорится в сообщении.

Чтобы поддержать такие заимствования, Федеральная резервная система снизила процентные ставки до нуля и добавила более 2 триллионов долларов в свой портфель за последние шесть недель - столько же, сколько за четыре года после Великой рецессии.

"Все эти заимствования необходимы, чтобы закрыть зияющую дыру, которую пробил новый коронавирус в экономике, поскольку уровень безработицы достиг уровня, невиданного со времен Великой депрессии. Немногие, если таковые имеются, видные экономисты или законодатели выступали против открытия фискальных кранов правительства в условиях текущей экономической ситуации. Сенат в прошлом месяце одобрил расходы на кризис в размере 2 трлн долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал ослабление карантина в США на следующей неделе.

Также Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США предположительно заберет 60-65 тысяч жизней. Трамп также представил программу помощи фермерам, пострадавшим от пандемии. На эти цели выделено 19 млрд долларов.

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