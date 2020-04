США виділили 9,5 млрд доларів для підтримки авіаційної галузі

Міністерство фінансів США заявило, що виділило 9,5 млрд доларів додаткових коштів для програми підтримки заробітної плати авіаперевізникам США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У цілому уряд виділив грантові кошти 10 великим авіакомпаніям і 83 дрібнішим перевізникам.

Щоб отримати урядовий грант авіакомпанії не повинні скорочувати оплату або роботу до 30 вересня. Також їм забороняється викуповувати акції або виплачувати дивіденди.

Чотири найбільших американських авіаперевізники отримають в цілому 19,2 млрд доларів з 25 млрд доларів - American Airlines Group Inc (AAL.O), Delta Air Lines Inc (DAL.N), United Airlines Holdings Inc (UAL.O) і Southwest Airlines Co. (LUV.N).

Департамент все ще розглядає питання про те, як виділити 4 мільярди доларів у вигляді грантів для вантажних перевізників і 3 мільярди доларів для підрядників в аеропортах, таких як організації громадського харчування.

Авіакомпаніям може знадобитися більше грошей, оскільки попит на авіаперевезення в США впав на 95% і не показує ніяких ознак поліпшення.

Нагадаємо, влада Сполучених Штатів Америки розглядає травень як період для поступового запуску економіки країни після карантину запровадженого через коронавірус COVID-19.

Раніше The Washington Post писала, що США в цьому році очікує дефіцит бюджету у розмірі 4 трлн доларів, оскільки уряд і корпорації беруть трильйони доларів боргу, щоб компенсувати збитки від пандемії коронавірусу.