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США вводят в свои паспорта отдельную гендерную идентичность

Фото: в США будут выдавать паспорта с неопределенным гендером (flickr.com/seanhobson)
Автор: Роман Мирончук

Начиная с 11 апреля этого года граждане США смогут получать паспорта с отметкой "X" в графе гендерной идентичности личности. Это будет свидетельствовать о неопределенном гендере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать "X" в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США, а в следующем году эта возможность станет доступна для других форм документов", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте пояснили, что третий гендерный маркер сделали специально для небинарных, интерсексуальных и гендерно неконформных людей.

"Мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера "X" в публичных формах Государственного департамента будет "Неуказанная или другая гендерная идентичность". Это определение уважает частную жизнь людей, продвигая инклюзивность", - добавили чиновники.

Напомним, в США впервые выдали паспорт с неопределенным гендером в октябре 2021 года. Тогда говорилось, что все желающие смогут получить такой паспорт в 2022 году.

Мы также писали о том, что Еврокомиссия призвала забрать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан России и Беларуси.

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