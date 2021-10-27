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В США впервые выдали паспорт с неопределенным гендером

Новина українською →
США , Среда 27 октября 2021 17:49
В США впервые выдали паспорт с неопределенным гендером Фото: в США впервые выдали паспорт с неопределенным гендером (flickr.com/seanhobson)
Автор: Сергей Пышкин

В США Госдепартамент выдал первый американский паспорт с пометкой о неопределенном гендере. Он станет доступен для всех желающих уже в начале 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу Государственного департамента США.

"Госдепартамент выдал первый паспорт США с пометкой "X". Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года", - пишет пресс-служба органа.

Также добавляется, что сейчас департамент сотрудничает с другими правительственными учреждениями США, чтобы в будущем обеспечить комфортные путешествия для всех владельцев паспортов.

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