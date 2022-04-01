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США вводять у свої паспорти окрему гендерну ідентичність

Фото: у США видаватимуть паспорти з невизначеним гендером (flickr.com/seanhobson)
Автор: Роман Мирончук

Починаючи з 11 квітня цього року громадяни США зможуть отримувати паспорти з відміткою "X" в графі гендерної ідентичності особистості. Це буде свідчити про невизначений гендер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США.

"Починаючи з 11 квітня громадяни США зможуть вибирати "X" в якості гендерного маркера в заяві на отримання паспорта США, а в наступному році ця можливість стане доступна для інших форм документів", - йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті пояснили, що третій гендерний маркер зробили спеціально для небінарних, інтерсексуальних і гендерно неконформних людей.

"Ми дійшли висновку, що визначення гендерного маркера "X" у публічних формах Державного департаменту буде "невизначеною або іншою гендерною ідентичністю". Це визначення поважає приватне життя людей, просуваючи інклюзивність", - додали чиновники.

Нагадаємо, у США вперше видали паспорт з невизначеним гендером у жовтні 2021 року. Тоді говорилося, що всі охочі зможуть отримати такий паспорт у 2022 році.

Ми також писали про те, що Єврокомісія закликала забрати "золоті паспорта" у підсанкційних громадян Росії та Білорусі.

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