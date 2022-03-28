Еврокомиссия призвала забрать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан РФ и Беларуси

В понедельник, 28 марта, появилось заявление Еврокомиссии с призывом отозвать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан России и Беларуси. Благодаря схемам по предоставлению гражданства, некоторые страны ЕС получали значительные инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС, выдавшим "золотые паспорта" российским или белорусским гражданам, рассмотреть возможность их отзыва для тех, кто находится под санкциями в связи с войной в Украине.

"Некоторые граждане России или Беларуси, которые подпадают под санкции или оказывают значительную поддержку войне в Украине, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ в ЕС, включая свободный проезд в пределах Шенгенской зоны, в рамках этих программ", - говорится в заявлении.

Все схемы по предоставлению гражданства иностранцам, в обмен на инвестиции, давно находящиеся в поле зрения Комиссии, были либо остановлены, либо приостановлены.

Комиссия подчеркнула, что не знает, сколько из тех, против кого были введены санкции, потенциально владели "золотыми паспортами".