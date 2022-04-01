США вводят в свои паспорта отдельную гендерную идентичность

Начиная с 11 апреля этого года граждане США смогут получать паспорта с отметкой "X" в графе гендерной идентичности личности. Это будет свидетельствовать о неопределенном гендере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать "X" в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США, а в следующем году эта возможность станет доступна для других форм документов", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте пояснили, что третий гендерный маркер сделали специально для небинарных, интерсексуальных и гендерно неконформных людей.

"Мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера "X" в публичных формах Государственного департамента будет "Неуказанная или другая гендерная идентичность". Это определение уважает частную жизнь людей, продвигая инклюзивность", - добавили чиновники.