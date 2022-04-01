ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США вводят в свои паспорта отдельную гендерную идентичность

Новина українською →
США, Пятница 01 апреля 2022 04:58
США вводят в свои паспорта отдельную гендерную идентичность Фото: в США будут выдавать паспорта с неопределенным гендером (flickr.com/seanhobson)
Автор: Роман Мирончук

Начиная с 11 апреля этого года граждане США смогут получать паспорта с отметкой "X" в графе гендерной идентичности личности. Это будет свидетельствовать о неопределенном гендере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбирать "X" в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США, а в следующем году эта возможность станет доступна для других форм документов", - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте пояснили, что третий гендерный маркер сделали специально для небинарных, интерсексуальных и гендерно неконформных людей.

"Мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера "X" в публичных формах Государственного департамента будет "Неуказанная или другая гендерная идентичность". Это определение уважает частную жизнь людей, продвигая инклюзивность", - добавили чиновники.

Напомним, в США впервые выдали паспорт с неопределенным гендером в октябре 2021 года. Тогда говорилось, что все желающие смогут получить такой паспорт в 2022 году.

Мы также писали о том, что Еврокомиссия призвала забрать "золотые паспорта" у подсанкционных граждан России и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину