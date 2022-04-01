США вводять у свої паспорти окрему гендерну ідентичність

Починаючи з 11 квітня цього року громадяни США зможуть отримувати паспорти з відміткою "X" в графі гендерної ідентичності особистості. Це буде свідчити про невизначений гендер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного департаменту США.

"Починаючи з 11 квітня громадяни США зможуть вибирати "X" в якості гендерного маркера в заяві на отримання паспорта США, а в наступному році ця можливість стане доступна для інших форм документів", - йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті пояснили, що третій гендерний маркер зробили спеціально для небінарних, інтерсексуальних і гендерно неконформних людей.

"Ми дійшли висновку, що визначення гендерного маркера "X" у публічних формах Державного департаменту буде "невизначеною або іншою гендерною ідентичністю". Це визначення поважає приватне життя людей, просуваючи інклюзивність", - додали чиновники.