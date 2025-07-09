США вводять санкції проти іранської фінансової мережі у Гонконгу, ОАЕ та Туреччині

Санкції США проти Ірану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп припустив, що він може підтримати можливе пом'якшення санкцій проти Ірану, і назвав умову.

А у червні Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану. Вони спрямовані, зокрема, на запобігання поширення ядерної зброї.

Перед цим США ввели обмеження проти мережі, яка постачала паливо для іранських ракет.

Також Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадили санкції проти кількох осіб та суден, які залучені до нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на іранський "тіньовий флот".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.