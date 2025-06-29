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Трамп знову заговорив про скасування санкцій проти Ірану, але поставив умову

Неділя 29 червня 2025 22:40
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Трамп знову заговорив про скасування санкцій проти Ірану, але поставив умову Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп припустив, що він може підтримати можливе пом'якшення санкцій проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В інтерв'ю Fox News американський лідер заявив, що Сполучені Штати поки що зберігають санкції проти Ірану.

"І якщо вони (іранці - ред.) виконають свою роботу, якщо вони зможуть поводитися мирно і якщо вони зможуть показати нам, що більше не заподіють шкоди, я б зняв санкції", - сказав він.

Раніше в п'ятницю Трамп уже заявляв, що розглядає можливість пом'якшення санкцій проти Ірану після припинення вогню. Однак натомість збереже їх, обрушившись із критикою на верховного лідера аятолу Алі Хаменеї за його заяви про перемогу у війні з Ізраїлем.

Зазначимо, що заява лідера США стала частиною його кампанії тиску останніх днів, щоб повернути Іран до переговорів про ядерну програму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що адміністрація Трампа опрацьовує низку ініціативних, спрямованих на перезапуск переговорного процесу з Іраном.

Детальніше про можливі пропозиції - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Іран
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