США вводять проти Китаю найвищі мита: як це позначиться на торгівлі

Виходячи з даних, опублікованих Білим домом, 2 квітня щодо Китаю було запроваджено мито в 34%. Це фактично половина рівня мит, які застосовує Пекін для імпорту зі США (67%).

З огляду на те, що з березня в торгівлі з Китаєм США вже застосовує мито в 20%, загальний розмір обмежувальних заходів з 9 квітня, коли набуде чинності дія нового тарифу, становитиме 54%.

Китай уже закликав США негайно скасувати нові мита, в іншому разі, пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.

Минулого місяця Китай у відповідь на дії США теж ввів 10-15% мита на деякі види сільгосптоварів зі США. Серед них: курятина, зернові та бавовна. На яловичину, свинину, морепродукти, фрукти введено мито в 10%.

Крім того, міністерство торгівлі КНР додало 15 американських фірм, включно з низкою компаній, пов'язаних з обороною і безпекою, до списку експортного контролю. Зараз цим компаніям потрібен спеціальний дозвіл на отримання поставок товарів подвійного призначення.

Китай у торгівлі зі США має значне позитивне сальдо. За загального товарообігу в 688,28 млрд доларів, експорт Китаю до США становить 524,66 млрд, імпорт зі США до Китаю - 163,62 млрд доларів.

Китай постачає до США переважно електронну техніку: смартфони, ноутбуки, планшети. Також експортує побутову техніку; електромобілі, сонячні батареї, одяг, взуття, побутові товари, хімікати та фармацевтичні препарати.

США продають до Китаю напівпровідники та електроніку: мікрочіпи, процесори, напівпровідникові матеріали, а також сільськогосподарську продукцію, авіатехніку, автомобілі, скраплений природний газ (СПГ) і нафту.

Як повідомляло РБК-Україна, США запровадили нові мита на імпорт з усіх країн-партнерів торгові мита, які можуть істотно вплинути на світові ринки і ціни.

Зокрема, для України буде запроваджено окремий тариф у розмірі 10% - це насамперед вдарить по малих виробництвах.

Україна має намір вести переговори зі США для поліпшення умов торгівлі.