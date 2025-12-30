США ввели санкції проти осіб з Ірану та Венесуели через торгівлю дронами

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти десяти фізичних і юридичних осіб з Ірану та Венесуели, причетних до торгівлі безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американського відомства.
"Сьогодні OFAC запроваджує санкції щодо 10 фізичних і юридичних осіб, що базуються у Венесуелі та Ірані, зокрема щодо венесуельської компанії, які зробили внесок у торгівлю дронами Ірану з Венесуелою", - йдеться в заяві.
Зокрема, під санкції потрапила венесуельська компанія Empresa Aeronautica Nacional.
Загалом до санкційних списків внесли п’ять фізичних та три юридичні особи з Ірану, а також по одній фізичній і юридичній особі з Венесуели.
Водночас OFAC повідомило про зняття санкцій із шести осіб. Серед них - громадянка Росії, три громадянки Польщі, які проживають на Кіпрі, громадянин Швейцарії та особа з подвійним громадянством Румунії та Ізраїлю.
16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив повну блокаду нафтових танкерів, що перебувають під санкціями та заходять у води Венесуели або виходять із них.
Як зазначають медіа, таким чином Трамп прагне перекрити ключове джерело доходів венесуельського режиму, посилюючи тиск на президента країни Ніколаса Мадуро.
Експерти нафтової галузі попереджають, що у разі неможливості експорту нафти сховища Венесуели швидко заповняться, після чого державна компанія Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) буде змушена зупиняти роботу нафтових свердловин.
Напередодні міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Вашингтон і надалі затримуватиме танкери, які залишають венесуельські порти, доки режим Мадуро не поверне «всі американські активи».
Окрім цього, Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його у причетності до наркоторгівлі, та не виключив можливості силового сценарію щодо Венесуели в майбутньому.
Зокрема, 21 грудня стало відомо про захоплення поблизу берегів Венесуели танкера Bella 1, який перебував під санкціями США. Як з’ясувалося, судно перевозило нафту компанії PDVSA, що також перебуває під американськими обмеженнями.