США ввели санкції проти осіб з Ірану та Венесуели через торгівлю дронами

"Сьогодні OFAC запроваджує санкції щодо 10 фізичних і юридичних осіб, що базуються у Венесуелі та Ірані, зокрема щодо венесуельської компанії, які зробили внесок у торгівлю дронами Ірану з Венесуелою", - йдеться в заяві.

Зокрема, під санкції потрапила венесуельська компанія Empresa Aeronautica Nacional.

Загалом до санкційних списків внесли п’ять фізичних та три юридичні особи з Ірану, а також по одній фізичній і юридичній особі з Венесуели.

Водночас OFAC повідомило про зняття санкцій із шести осіб. Серед них - громадянка Росії, три громадянки Польщі, які проживають на Кіпрі, громадянин Швейцарії та особа з подвійним громадянством Румунії та Ізраїлю.