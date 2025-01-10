Нові санкції США ударять по поставках російської нафти в Індію, - Reuters

Фото: Санкції США проти танкерів РФ вплинуть на постачання нафти до Індії (Getty Images)

Вашингтон вводить нові санкції проти російських танкерів. Водночас ці обмеження можуть вплинуть на постачання нафти до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.