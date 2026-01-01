США ввели санкції проти нафтових танкерів і компаній, пов'язаних із Венесуелою

Адміністрація Трампа занесла нафтові компанії і танкери, пов'язані з Венесуелою, до списку суден, які перебувають під санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зокрема, у середу Управління за іноземними активами Мінфіну США внесло до свого санкційного списку чотири компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Венесуели. Серед них:
Також були введені санкції проти чотирьох компаній, чиї судна пов'язані з вищевказаними фірмами: Della, Nord Star, Rosalind і Valiant.
"Ці судна, деякі з яких входять до складу тіньового флоту, що обслуговує Венесуелу, продовжують надавати фінансові ресурси, що підживлюють нелегітимний наркотерористичний режим Мадуро", - йдеться в заяві Мінфіну США.
Там додали, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро дедалі більше залежить від тіньового флоту суден для обходу санкцій і отримання доходів "для своїх дестабілізаційних операцій".
Bloomberg зазначає, що санкції є останнім кроком у кампанії тиску президента США Дональда Трампа на Мадуро у зв'язку з передбачуваними операціями з торгівлі наркотиками.
Раніше у вівторок Мінфін запровадив санкції проти 10 фізичних і юридичних осіб, які базуються в Ірані та Венесуелі і передбачається, що вони беруть участь у торгівлі зброєю.
Нагадаємо, 16 грудня президент США Дональд Трамп оголосив повну блокаду нафтових танкерів, що перебувають під санкціями і входять або виходять із вод Венесуели.
За останні тижні американські війська перехопили два танкери. Третій же, переслідуваний силами США, відступив від Венесуели і зник в Атлантичному океані.
Також зазначимо, що в понеділок Трамп заявив, що США завдали удару по об'єкту на території Венесуели, вразивши навантажувальні доки. Як стверджується, їх, імовірно, використовували судна для переказу наркотиків.
Варто додати, що Трамп уже давно погрожував розширити удари, включивши в низ наземні об'єкти Венесуели.