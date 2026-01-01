США ввели санкции против нефтяных танкеров и компаний, связанных с Венесуэлой

В частности, в среду Управление за иностранными активами Минфина США внесло в свой санкционные список четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью Венесуэлы. Среди них:

Aries Global Investment LTD;

Corniola Limited;

Krape Myrtle Co LTD;

Winky International Limited.

Также были введены санкции против четырех компаний, чьи суда связаны с вышеуказанными фирмами: Della, Nord Star, Rosalind и Valiant.

"Эти суда, некоторые из которых входят в состав теневого флота, обслуживающего Венесуэлу, продолжают предоставлять финансовые ресурсы, подпитывающие нелегитимный наркотеррористический режим Мадуро", - говорится в заявлении Минфина США.

Там добавили, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро все больше зависит от теневого флота судов для обхода санкций и получения доходов "для своих дестабилизирующих операций".

Bloomberg отмечает, что санкции представляет собой последний шаг в кампании давления президента США Дональда Трампа на Мадуро в связи с предполагаемые операциями по торговле наркотиками.

Ранее во вторник Минфин ввел санкции против 10 физических и юридических лиц, которые базируются в Иране и Венесуэле и предполагается, что они участвуют в торговле оружием.