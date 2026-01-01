США ввели санкції проти нафтових танкерів і компаній, пов'язаних із Венесуелою

Адміністрація Трампа занесла нафтові компанії і танкери, пов'язані з Венесуелою, до списку суден, які перебувають під санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, у середу Управління за іноземними активами Мінфіну США внесло до свого санкційного списку чотири компанії, пов'язані з нафтовою промисловістю Венесуели. Серед них:

Aries Global Investment LTD;

Corniola Limited;

Krape Myrtle Co LTD;

Winky International Limited.

Також були введені санкції проти чотирьох компаній, чиї судна пов'язані з вищевказаними фірмами: Della, Nord Star, Rosalind і Valiant.

"Ці судна, деякі з яких входять до складу тіньового флоту, що обслуговує Венесуелу, продовжують надавати фінансові ресурси, що підживлюють нелегітимний наркотерористичний режим Мадуро", - йдеться в заяві Мінфіну США.

Там додали, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро дедалі більше залежить від тіньового флоту суден для обходу санкцій і отримання доходів "для своїх дестабілізаційних операцій".

Bloomberg зазначає, що санкції є останнім кроком у кампанії тиску президента США Дональда Трампа на Мадуро у зв'язку з передбачуваними операціями з торгівлі наркотиками.

Раніше у вівторок Мінфін запровадив санкції проти 10 фізичних і юридичних осіб, які базуються в Ірані та Венесуелі і передбачається, що вони беруть участь у торгівлі зброєю.