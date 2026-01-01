США ввели санкции против нефтяных танкеров и компаний, связанных с Венесуэлой
Администрация Трампа включила нефтяные компании и танкеры, связанные с Венесуэлой - в список судов, которые находятся под санкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В частности, в среду Управление за иностранными активами Минфина США внесло в свой санкционные список четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью Венесуэлы. Среди них:
- Aries Global Investment LTD;
- Corniola Limited;
- Krape Myrtle Co LTD;
- Winky International Limited.
Также были введены санкции против четырех компаний, чьи суда связаны с вышеуказанными фирмами: Della, Nord Star, Rosalind и Valiant.
"Эти суда, некоторые из которых входят в состав теневого флота, обслуживающего Венесуэлу, продолжают предоставлять финансовые ресурсы, подпитывающие нелегитимный наркотеррористический режим Мадуро", - говорится в заявлении Минфина США.
Там добавили, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро все больше зависит от теневого флота судов для обхода санкций и получения доходов "для своих дестабилизирующих операций".
Bloomberg отмечает, что санкции представляет собой последний шаг в кампании давления президента США Дональда Трампа на Мадуро в связи с предполагаемые операциями по торговле наркотиками.
Ранее во вторник Минфин ввел санкции против 10 физических и юридических лиц, которые базируются в Иране и Венесуэле и предполагается, что они участвуют в торговле оружием.
Что предшествовало
Напомним, 16 декабря президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и входят или выходит из вод Венесуэлы.
За последние недели американские войска перехватили два танкера. Третий же, преследуемый силами США, отступил от Венесуэлы и скрылся в Атлантическому океане.
Также отметим, что в понедельник Трамп заявил, что США нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы, поразив погрузочные доки. Как утверждается, они, предположительно, использовались судами для перевода наркотиков.
Стоит добавить, что Трамп уже давно угрожал расширить удары, включив в низ наземные объекты Венесуэлы.