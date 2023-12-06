США ввели санкції проти мережі із закупівлі електроніки для армії РФ

Що відомо про цю мережу із закупівлі електроніки

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США націлилося на мережу, очолювану бельгійцем Гансом Де Гетере, яка займається закупівлями електроніки військового призначення для російських кінцевих користувачів", - йдеться у повідомленні.

Мережа складається з дев'яти юридичних і п'яти фізичних осіб, що базуються в Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконзі та Нідерландах.

Одночасно з цим Міністерство юстиції США оприлюднило два окремі обвинувальні висновки проти Ганса Де Гетере, пов'язані з його багаторічною схемою незаконного експорту секретних технологій військового рівня зі Сполучених Штатів кінцевим користувачам, розташованим у Китаї та Росії.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що скоординовані дії відображають колективну прихильність забезпеченню дотримання санкцій та експортного контролю, включно з притягненням до відповідальності тих, хто намагається ухилитися від цих заходів.

Хто саме потрапив під санкції

Мінфін США запровадив обмеження проти Ганса Де Гетере та низки компаній, якими він керує:

Knokke Heist Support Corporation Management;

Eriner Limited;

The Mother Ark Ltd;

European Trading Technology BV.

Також обмеження були введені проти компаній, які співпрацювали з бельгійцем. Санкції було запроваджено і проти його брата, який співпрацював із представниками ГРУ Росії.

Санкції проти Росії

Нещодавно Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також сьогодні уряд Великобританії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують військову машину російського диктатора Володимира Путіна.