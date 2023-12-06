Британія ввела санкції проти посібників Путіна в Китаї, Сербії, Туреччині та ОАЕ
Уряд Великобританії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують військову машину Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті уряду .
До списку санкцій увійшли підприємства в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну.
"Включивши організації, які працюють у Китаї, Сербії та Узбекистані, Великобританія в даний час вжила заходів проти більш ніж 30 організацій третіх країн, які підтримують військові зусилля Росії. Це сигналізує про нетерпимість Великобританії до тих, хто сприяє незаконній війні Росії, де б вони не знаходилися. ", - зазначається у повідомленні.
До списку з 46 нових санкцій також увійшли російські виробники зброї та імпортери військової продукції також, а також три суб'єкти, що підтримують мережу групи "Вагнера", і чотири оператори суден так званого "тіньового флоту", що використовуються Росією для пом'якшення удару санкцій, пов'язаних з нафтою.
Санкційний список
Російський військово-промисловий комплекс: 31 фізична та юридична особа, пов'язана з розробкою та виробництвом дронів та компонентів ракет, а також імпортом та постачанням ключових електронних компонентів. Сюди входять кілька директорів та їхні найближчі родичі.
Постачальники третіх країн для російських військових:
- АТ "Конструкторське бюро "Дісплей", білоруська оборонна організація, пов'язана з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, яка сприяла незаконній війні Путіна.
- AVIO CHEM, сербська компанія, яка відправила кілька партій запасних частин та аксесуарів для літаків російським підприємствам.
- MVIZION, узбецька компанія, яка виступала посередником при імпорті запчастин до Росії.
- Турецька компанія Smart Trading Limited, що займається постачанням західної електроніки, що знаходиться під санкціями, до Росії.
- Три китайські компанії: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited і Xinghua Co., Limited, що поставляють товари, що підпадають під санкції, мають вирішальне значення для військових зусиль Росії.
Пов'язані з групою "Вагнера": три юридичні та фізичні особи, пов'язані з ширшою мережею групи "Вагнера", включаючи військову групу "Русич", приватну російську компанію, що діє в Україні, та її командувача.
Пов'язані з нафтою: чотири організації, що базуються в ОАЕ, використовують непрозорі корпоративні структури та шахрайські методи доставки для полегшення безперешкодної торгівлі російською нафтою, перешкоджаючи зусиллям Росії щодо отримання військових доходів.
Вплив санкцій
Як зазначили в уряді Британії, санкції позбавляють російську армію ключових західних компонентів та технологій та призвели до скорочення російського імпорту бойових технологій на 98%.
"До вторгнення Росія була великим експортером зброї. Натомість тепер їй доводиться звертатися до Північної Кореї та Ірану за ненадійним обладнанням та викуповувати деталі, які вона раніше експортувала до інших країн. У той час як світ технологічно рухається вперед, Росія рухається назад", - йдеться у повідомленні.
Санкції ЄС
Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.
Також пропонується вести нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.