Британія ввела санкції проти посібників Путіна в Китаї, Сербії, Туреччині та ОАЕ

Уряд Великобританії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують військову машину Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті уряду .

До списку санкцій увійшли підприємства в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну.

"Включивши організації, які працюють у Китаї, Сербії та Узбекистані, Великобританія в даний час вжила заходів проти більш ніж 30 організацій третіх країн, які підтримують військові зусилля Росії. Це сигналізує про нетерпимість Великобританії до тих, хто сприяє незаконній війні Росії, де б вони не знаходилися. ", - зазначається у повідомленні.

До списку з 46 нових санкцій також увійшли російські виробники зброї та імпортери військової продукції також, а також три суб'єкти, що підтримують мережу групи "Вагнера", і чотири оператори суден так званого "тіньового флоту", що використовуються Росією для пом'якшення удару санкцій, пов'язаних з нафтою.

Санкційний список

Російський військово-промисловий комплекс: 31 фізична та юридична особа, пов'язана з розробкою та виробництвом дронів та компонентів ракет, а також імпортом та постачанням ключових електронних компонентів. Сюди входять кілька директорів та їхні найближчі родичі.

Постачальники третіх країн для російських військових:

АТ "Конструкторське бюро "Дісплей", білоруська оборонна організація, пов'язана з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, яка сприяла незаконній війні Путіна.

AVIO CHEM, сербська компанія, яка відправила кілька партій запасних частин та аксесуарів для літаків російським підприємствам.

MVIZION, узбецька компанія, яка виступала посередником при імпорті запчастин до Росії.

Турецька компанія Smart Trading Limited, що займається постачанням західної електроніки, що знаходиться під санкціями, до Росії.

Три китайські компанії: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited і Xinghua Co., Limited, що поставляють товари, що підпадають під санкції, мають вирішальне значення для військових зусиль Росії.

Пов'язані з групою "Вагнера": три юридичні та фізичні особи, пов'язані з ширшою мережею групи "Вагнера", включаючи військову групу "Русич", приватну російську компанію, що діє в Україні, та її командувача.

Пов'язані з нафтою: чотири організації, що базуються в ОАЕ, використовують непрозорі корпоративні структури та шахрайські методи доставки для полегшення безперешкодної торгівлі російською нафтою, перешкоджаючи зусиллям Росії щодо отримання військових доходів.

Вплив санкцій

Як зазначили в уряді Британії, санкції позбавляють російську армію ключових західних компонентів та технологій та призвели до скорочення російського імпорту бойових технологій на 98%.

"До вторгнення Росія була великим експортером зброї. Натомість тепер їй доводиться звертатися до Північної Кореї та Ірану за ненадійним обладнанням та викуповувати деталі, які вона раніше експортувала до інших країн. У той час як світ технологічно рухається вперед, Росія рухається назад", - йдеться у повідомленні.

Санкції ЄС

Єврокомісія представила Раді ЄС свої пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти Росії 15 листопада. Пропонується запровадити санкції ще щодо понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.

Також пропонується вести нові заборони на імпорт та експорт, а також дії щодо посилення цін на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.