США ввели санкции против сети по закупке электроники для армии РФ

Что известно об этой сети по закупке электроники

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США нацелилось на сеть, возглавляемую бельгийцем Гансом Де Гетере, которая занимается закупками электроники военного назначения для российских конечных пользователей", - говорится в сообщении.

Сеть состоит из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах.

Одновременно с этим Министерство юстиции США обнародовало два отдельных обвинительных заключения против Ганса Де Гетере, связанные с его многолетней схемой незаконного экспорта секретных технологий военного уровня из Соединенных Штатов конечным пользователям, расположенным в Китае и России.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что скоординированные действия отражают коллективную приверженность обеспечению соблюдения санкций и экспортного контроля, включая привлечение к ответственности тех, кто пытается уклониться от этих мер.

Кто именно попал под санкции

Минфин США ввел ограничения против Ганса Де Гетере и ряда компаний, которыми он руководит:

Knokke Heist Support Corporation Management;

Eriner Limited;

The Mother Ark Ltd;

European Trading Technology BV.

Также ограничения были введены против компаний, которые сотрудничали с бельгийцем. Санкции были введены и против его брата, который сотрудничал с представителями ГРУ России.

Санкции против России

Недавно Еврокомиссия представила Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России 15 ноября. Предлагается ввести санкции относительно более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также сегодня правительство Великобритании объявило о новых санкциях , направленных против людей и групп, обеспечивающих и финансирующих военную машину российского диктатора Владимира Путина.