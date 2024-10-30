США ввели санкції проти країн, які допомагають Росії у війні

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 275 осіб та організацій, які допомагають Росії у постачанні передових технологій та обладнання. До оновленого переліку потрапили також 20 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Як зазначили у Мінфіні, сьогоднішні дії спрямовані як проти окремих суб'єктів, так і проти розгалужених мереж ухилення від санкцій у 17 юрисдикціях, включаючи Індію, Китайську Народну Республіку, Швейцарію, Таїланд і Туреччину.

Під американські санкції потрапили заступники міноборони РФ Ганна Цівільова, Павло Фрадков, Олександр Фомін, Віктор Горемикін і Андрій Булига.

Також обмеження запроваджують проти голови АТ "Трансмашхолдинг" Кирила Липи, "дочки" Росатома АТ "Росатом інфраструктурні рішення", НВП "Звезда", АТ "Ангстрем", виробника шин "Кордіант".

Міністерство торгівлі США додало до списку обмежень близько 40 іноземних компаній та розширило контроль над майже 50 іншими організаціями, щоби обмежити нелегальні потоки чутливих товарів до Росії.

Санкції США проти Росії

Наприкінці літа Сполучені Штати розширили санкції проти Росії, вони торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.

Також США ввели новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Обмеження стосуються російської металопродукції.

А у вересні Штати розширили санкції проти Російської Федерації, вони стосуються віртуальних фінансових операції.​​​​​​​