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США ввели санкции против стран, помогающих России в войне

Среда 30 октября 2024 18:19
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США ввели санкции против стран, помогающих России в войне Иллюстративное фото: США ввели санкции против стран, помогающих России (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 275 человек и организаций, помогающих России в поставке передовых технологий и оборудования. В обновленный список попали также 20 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Как отметили в Минфине, сегодняшние действия направлены как против отдельных субъектов, так и против разветвленных сетей уклонения от санкций в 17 юрисдикциях, включая Индию, Китайскую Народную Республику, Швейцарию, Таиланд и Турцию.

Под американские санкции попали заместители минобороны РФ Анна Цивилева, Павел Фрадков, Александр Фомин, Виктор Горемыкин и Андрей Булыга.

Также ограничения вводят против главы АО "Трансмашхолдинг" Кирилла Липы, "дочки" Росатома АО "Росатом инфраструктурные решения", НПП "Звезда", АО "Ангстрем", производителя шин "Кордиант".

Министерство торговли США добавило в список ограничений около 40 иностранных компаний и расширило контроль над почти 50 другими организациями, чтобы ограничить нелегальные потоки чувствительных товаров в Россию.

Санкции США против России

В конце лета Соединенные Штаты расширили санкции против России, они затронули оборонный и металлургический комплексы, а также поставку товаров двойного назначения.

Также США ввели новый пакет санкций, направленный почти на 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, в частности в Азии и Европе. Ограничения касаются российской металлопродукции.

А в сентябре Штаты расширили санкции против Российской Федерации, они касаются виртуальных финансовых операций.

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