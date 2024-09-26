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Стосуються віртуальної валюти. США запровадили нові санкції проти Росії

Четвер 26 вересня 2024 21:50
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Стосуються віртуальної валюти. США запровадили нові санкції проти Росії Ілюстративне фото: США запровадили нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки розшири санкції проти Російської Федерації. Вони стосуються віртуальних фінансових операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.

Санкції США стосуються російських віртуальних фінансових платформ PM2BTC, Cryptex та окремих громадян РФ через кіберзлочинні дії та відмивання грошей.

"Міністерство фінансів США вживає заходів у рамках скоординованих міжнародних зусиль для припинення роботи російських кіберзлочинних сервісів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, Мережа боротьби з фінансовими злочинами запровадила обмеження щодо російського обмінника віртуальної валюти PM2BTC, який залучений до відмивання грошей в Росії.

А ось Офіс контролю за іноземними активами ввів санкції проти громадянина РФ Сергія Іванова. За їх даними, він відіграє значну роль у процесах відмивання грошей, а також проти біржі віртуальної валюти Cryptex. Вона зареєстрована в Сент-Вінсенті та Гренадинах.

Також Держдеп США запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка приведе до арешту та/або засудження Іванова.

Санкції США проти Росії

Наприкінці серпня США розширили санкції проти Росії, які торкнулися оборонного і металургійного комплексів, а також постачання товарів подвійного призначення.

Тоді ж Мінфін та Держдеп США ввели новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Обмеження стосуються російської металопродукції.

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