США ввели санкції проти глави МВС Ірану та ще низки осіб

Сполучені Штати Америки оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану Ескандара Момені та ще низки осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

Окрім того, під санкціями опинилися дві біржі цифрових активів, через які, як вважають США, проходили великі обсяги коштів, пов’язаних з наближеними до Корпусу вартових ісламської революції особами.

Також до списку потрапив інвестор Бабак Мортеза Зан'яні, якого США вважають відповідальним за відмивання грошей в інтересах іранського режиму.

Під санкції потрапив міністр внутрішніх справ та ще п’ять посадовців із силових структур.

Управління з контролю за зовнішніми активами Мінфіну США оголосило нові санкції проти Ірану у зв’язку з кривавим придушенням протестів.

Протести в Ірані

Нагадаємо, з кінця 2025 року в Ірані тривають масштабні антиурядові протести, що почалися в Тегерані серед підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти щодо долара США.

До акцій протесту приєдналися навіть міста, які раніше вважалися лояльними до режиму, зокрема Кум у центральній частині країни та Мешхед на північному сході.

Президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові акції, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".

Крім того, він пообіцяв вжити "дуже рішучих заходів", якщо іранська влада почне страчувати учасників протестів.

Також Трамп закликав покласти край іранському режиму аятол на тлі кривавого придушення масових протестів в країні. Він заявив, що потрібно "шукати нового лідера".

Американський президент також заявив, що США направляють велику флотилію до Ірану.

Раніше Трамп сказав, що Іран нібито "прагне укласти нову угоду" та пригрозив Тегерану масштабними атаками, якщо він не погодиться. У Ірані спростували "бажання угоди" та заявили, що армія нібито готова "негайно та рішуче" відповісти на будь-яку агресію на землі, в повітрі чи морі.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі 30 січня планує відвідати Туреччину, щоб спробувати запобігти ударам США по Ірану.

Днями ЗМІ повідомляли, що Трампу представили кілька розширених сценаріїв ударів по Ірану, серед яких - сухопутне вторгнення.